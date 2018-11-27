المؤسسة تتابع انجاز مشاريعها في بنغازي

لمناقشة تطورات مشاريع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط والمركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية في بنغازي عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعا بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس الخميس الماضي بحضور فتحي سعيد رئيس فريق المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية بالمنطقة الحرة بالمريسة في بنغازي، ويوسف علي عبدالهادي رئيس فريق متابعة إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.

ومن المقرّر أن يُعهد إلى المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية في بنغازي بمسؤولية الاشراف على معدات وأجهزة قطاع النفط واحتياجات البنية التحتية ، كما سيشكل هذا المركز جزءا من الاستراتيجية المتوخاة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الكفاءة وتنمية القدرات التقنية وتخفيض التكاليف.

حيث سيركز المركز على إصلاح المعدات الدوارة والمعدات الأساسية الثابتة وصيانتها، إضافة إلى توفير الخدمات والأنشطة التكميلية، مثل عمليات التفتيش والمصادقة ومعايرة أدوات القياس والتدريب على الخدمات التقنية.

كما سيقوم المركز بتيسير عمليات الإنتاج والتصنيع والحفر، والمساهمة في التخفيض من قيمة التكاليف والحدّ من خسائر الانتاج، وذلك من خلال القيام بأعمال صيانة من قبله كشركة محلية، وبالتالي، سيساعد المركز في توطين قدرات تكنولوجية متقدمة في ليبيا، وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير المزيد من آفاق التدريب والتطوير العملي ، حيث أنه من المتوقع أن يجذب موقع المركز المتخصص أعمالا في قطاعات مماثلة في البلدان المجاورة؛ مساهما بذلك في بعث مشاريع التنمية المستدامة وجذب الاستثمار ورأس المال الاجنبي، وكذلك تشجيع النمو في قطاعات النقل والسياحة والقطاع المصرفي.

وقام رئيس مشروع انشاء المركز الخدمي للصيانة بالمنطقة الحرة بالمريسة في بنغازي بعرض التقدم الذي تم تحقيقه في مشروع المريسة و إجراءات الملكية.

من جانبه استعرض رئيس فريق متابعة إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي يوسف عبدالهادي ما تم أحرازه من تقدم بالمشروع بمنطقة جليانة ببنغازي.

كما أكّد صنع الله على أن المؤسسة على تواصل مستمر مع السلطات المعنية، وذلك لتسريع إنجاز مشروعها الضخم في بنغازي، مشدّدا على أهمية المشروع وعلى ضرورة اعتماد جميع معايير الصحة والسلامة والبيئة المعترف بها دوليا، والالتزام بأعلى مستوى من الكفاءة المهنية طيلة فترة الإنجاز.

وسيتضمن المشروع إجمالا أيقونة معمارية رائعة كمحور رئيسي، ويتألف من مجمع إداري متكامل يشمل مكاتب المؤسسة ومصرف ليبيا المركزي ومركز مؤتمرات متكامل ومهبط طائرات هليكوبتر وفندق خمس نجوم ومبنى لشركة البريقة لتسويق النفط ومبني استثماري للشركات النفطية العالمية.

كما حضر الاجتماع كل من عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بلقاسم شنقير، والسيد بلعيد سالم، مدير عام الشؤون المالية ، المدير العام للشؤون القانونية خلف الله مفتاح إبراهيم، والمدير العام للموارد البشرية محمد أبو لعج ، ومدير إدارة البيئة سالم الجواشي.

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