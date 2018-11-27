النائب دومة: جلسات لمساءلة الثني قريباً

قال عضو مجلس النواب عن تازربو النائب محمد دومة أن مجلس النواب أدرج في جلسته التي عقدت أمس ، ما جرى في تازربو الجمعة الماضية كأول بند على جدول أعماله ، موضحا أن رئيس المجلس عقيلة صالح أوعز بتشكيل لجنة نيابية للتوجه الى تازربو والوقوف على حاجياتها ، منوها الى ان عقيلة سيتابع ذلك شخصيا .

وأشار دومة خلال حديثه لبر نامج 150 دقيقة الذي بثته قناة ليبيا أمس الإثنين ، إلى أن هناك نواباً طالبوا بحضور رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ، لمساءلته حول العديد من القضايا السابقة ، وعما جرى في تازربو ، موضحا أنه وعدد من النواب حملوا القوات المسلحة مسؤولية ما جرى فيها .

وأضاف دومة أنه عقب الهجوم الإرهابي على مركز النهر الصناعي تواصلنا مع الحكومة مرارا ، ولكن بلا جدوى .

وحول أسباب عدم انعقاد جلسات لمساءلة واستجواب الحكومة ، بيّن دومة أن المجلس طالب سابقا الحكومة بالحضور الى جلسات المسائلة ، ولكن الأحداث التي جرت أجلتها ، و من المتوقع أن يحضر رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني خلال الجلسات القادمة لمساءلته حول العديد من القضايا السابقة وآخرها عن أوجه التقصير فيما جرى في تازربو.

وثمن دومة قرار القوات المسلحة بتشكيل كتيبة لحماية تازربو ومحيطها ، منوها الى أن التنظيمات الإرهابية بعد الضغط عليها في الشمال والشرق والغرب الليبي لم يعد لها أماكن سوى الجنوب ، إضافة لدفع دول الجوار بتلك التنظيمات الى خارج حدودها ، ساهم بانتشارها في الجنوب ، مشددا على أن الإرهاب لن يتم خلعه من جذوره ، فنحن وحدنا نحارب الإرهاب .

وبحسب دومة فإن الانقسام السياسي والعسكري في البلاد ، فتح المجال للتنظيمات والعصابات الإرهابية للاستقرار في مناطق خالية و ممارسة أعمالها ، بالتحالف مع عصابات مرتزقة مدعومة من الخارج ، والدليل على ذلك اشتباك القوات المسلحة عقب هجوم تازربو ، مع بوابات ونقاط وضعتها تلك التنظيمات ، علما أن تنظيم داعش بعد الهجوم سلك تلك الطرق المقامة عليها تلك النقاط .

وحول ما تعانيه تازربو ، أوضح دومة أن ملف معالجة الجرحى في الخارج يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة ، إضافة الى أن المدينة تفتقر الى أبسط الأشياء ، إذ لا يوجد فيها مصرف تجاري ، وأن المصرف الزراعي معطل بسبب تراكم الديون .

وتطرق دومة الى البنية التحتية للطرق ، لافتا الى أن طريقي ” الكفرة – إجدابيا” و ” تازربو – الواحات ” متهالكين جدا ، ولا يصلحان لمجرد السير على الأقدام ، فكيف الحال بالمركبات ، مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد مهبط للطائرات في المدينة ، علما أن الحكومة المؤقتة أصدرت قرارا بذلك في العام 2016 ولكنه لم ينفذ .

وأشار دومة الى إفتقار المدينة للماء بشكل شديد ، رغم أنها منبع النهر الصناعي .

وحول مجريات جلسة النواب فيما يتعلق بالتعديلات التي صوت عليها المجلس ، أكد دومة أن الجلسة بثت على الهواء مباشرة ، وأنه جرى تعديل دستوري عاشر تضمن شقا من الاتفاق السياسي والمعني به الشق التنفيذي حيث تم التصويت على تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس واحد ونائبين .

أما الشق الآخر فكان يختص بالاستفتاء على مشروع الدستور وتضمين المادة السادسة التي تنص على تقسيم ليبيا الى 3 دوائر ، حيث يشترط الحصول على 51 % لكل إقليم ، وعلى مستوى ليبيا الحصول على الثلثين ، أما فيما يتعلق بالإعلان الدستوري فنص التعديل على أن تكون ليبيا ككل دائرة واحدة .

ونوه دومة الى أنه سيتم مخاطبة مفوضية الإنتخابات بخصوص هذه التعديلات ، مرجحا الاتجاه لإقرار تشكيلة المجلس الرئاسي بواقع رئيس واحد ونائبين بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

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