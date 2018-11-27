أسعار النفط تتراجع وترقب لاجتماعي العشرين وأوبك

تراجعت أسعار خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة لفترة وجيزة عن 60 دولارا للبرميل ثم عاود الارتفاع إلى 60.16 دولار ليصبح منخفضا 32 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 51.18 دولار للبرميل.

وفقدت أسعار النفط نحو ثلث قيمتها منذ أوائل أكتوبر متأثرة بتخمة بدأت تظهر في المعروض وضعف الأسواق المالية عموماً.

ويترقب المتعاملون نتيجة اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس وكذلك نتيجة اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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