عميد بلدية أوجلة يتفقّد المعهد المتوسّط للمهن الميكانيكية بالبلدية

أوجلة 27 نوفمبر 2018 (وال)- تفقّد عميد بلدية أوجلة السنوسي الفضيل، المعهد المتوسّط للمهن الميكانيكية أوجلة، وكان في استقباله مدير المعهد و أعضاء هيئة التدريس.

وتأتي هذه الزيارة ،للوقوف على المشاكل والصعوبات التي يعانيها المعهد ،في ظلّ نقص الإمكانيات والأزمات التي تعانيها البلاد بصفة عامة.

وقدم في هذه الزيارة الاتفاق مع إدارة المعهد على توفير الدعم وحلّ بعض المختنقات ،وذلك بتوفير التجهيزات والمعدات التعليمية ومواد التشغيل التي يحتاجها الطلاب والمعلمون، تسهيلا وتيسيراً للعملية التعليمية.(وال- أوجله) ن ح/ س ع / هــ ع

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