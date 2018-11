حماية مؤسسات شركة الكهرباء على أجندة «الإدارة العامة للشرطة»

المتوسط:

استقبل مدير أمن عميد ناصر إلطيف مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية عميد على الفيتورى بمنطقة السوانى, حيث عقد اجتماع مشترك بمقر شركة الكهرباء رفقة عدد من المهندس وعضو عن بلدية السوانى، حيث تم مناقشة حماية وتأمين مؤسسات الشركة.

وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد اجتماع ثاني مشترك مع جميع رؤساء الأجهزة الأمنية بالمنطقة وعدد من منتسبى المديرية والأجهزة الأمنية ووضع خطة أمنيه مشتركه لحماية وتأمين منطقة ((السوانى, الكريميه)), وتفعيل جميع التمركزات والدوريات, وذلك بحضور مدير إدارة الشرطة الكهربائية.

