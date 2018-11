المتوسط:

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اجتماعا بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس الخميس الماضي بحضور فتحي سعيد رئيس فريق المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية بالمنطقة الحرة بالمريسة في بنغازي، ويوسف علي عبدالهادي رئيس فريق متابعة إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، وذلك لمناقشة تطورات مشاريع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط والمركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية في بنغازي.

ومن المقرّر أن يُعهد إلى المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية في بنغازي مسؤولية الإشراف على معدات وأجهزة قطاع النفط واحتياجات البنية التحتية.

ويُركز المركز على إصلاح المعدات الدوارة والمعدات الأساسية الثابتة وصيانتها، إضافة إلى توفير الخدمات والأنشطة التكميلية، مثل عمليات التفتيش والمصادقة ومعايرة أدوات القياس والتدريب على الخدمات التقنية.

The post «الوطنية للنفط» تتابع إنجاز مشاريعها في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية