وزارة العمل: عدد الباحثين عن العمل تجاوز الـ 54 ألف شخص

أكد مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة العمل والتأهيل بأن عدد الباحثين عن عمل في ليبيا يبلغ (54142) باحث مسجلين في عدد 31 مكتب عمل بالمناطق خلال الفترة من 1 من يناير وحتي 30 سبتمبر العام الجاري 2018.

وقال في تقريره السنوي الذي تحصلت الاقتصادية علي نسخة عنه ان عدد الذكور الباحثين عن عمل بلغ 7905 باحث اي بنسبة 40% بينما بلغ عدد الاناث الباحثات عن عمل 11661 باحثة اي بنسبة 60% من العدد الاجمالي.

وبلغ عدد الباحثين المؤهلين 9410 باحث اي ما نسبته 48% بينما بلغ عدد الباحثين عن العمل غير المؤهلين عدد 10156 اي ما نسبته 52% من العدد الاجمالي.

وبحسب التقرير سجلت المنطقة الجنوبية اعلي نسبة للباحثين بعدد 1206 باحث بينما سجلت المنطقة الوسطي عدد 1197 باحث والمنطقة الغربية عدد 9785 باحث وسجلت المنطقة الشرقية الاقل عدد للباحثين عن العمل بعدد 7378 باحث.

وأوضح التقرير ان البطالة تنتشر بين الفئات العمرية المختلفة وسجلت الأعلى بالنسبة للفئة العمرية ( 23 – 27 ) سنة بعدد 5942 شخص وهو ما يمثل 30% من العدد الاجمالي وسجلت لدي الفئة العمرية من (28 – 32 ) سنة عدد 4885 شخص وهو ما يمثل 25% من العدد الاجمالي ثم سجلت الفئة العمرية من (33 – 37 ) عدد 2809 شخص وهو ما يمثل 14% من العدد الكلي.

وعن تصنيف الباحثين حسب المؤهل العلمي أوضح التقرير ان النسبة الاكبر من الباحثين عن العمل من حملة الشهادة الثانوية بعدد 4817 وهو ما يمثل نسبة 25% من العدد الكلي للباحثين ثم حاملي الدبلوم المتوسط بعدد 3906 شخص اي ما يمثل نسبة 20 % وحملة الدبلوم العالي بعدد 2087 باحث وهو ما يمثل 11% من العدد الاجمالي للباحثين.

وقال مدير مركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل عادل الغزال للاقتصادية ان تجميع اعداد الباحثين عن العمل يتم عبر منظومة رئيسية مربوطة بمكاتب العمل الموزعة في جميع انحاء ليبيا.

وأوضح ان العدد الاجمالي المسجل بلغ 19566 باحث استبعد منهم عدد 2821 بسبب وجود رقم وطني خطأ واستبعد منهم ايضاً عدد 153 بسبب حالات التكرار في التسجيل وعدد 2972 بسبب وجود ازدواج وظيفي وعدد 28632 بسبب البيانات المتكررة من السنة الماضية 2017 ليكون الرقم الحقيقي للباحثين 54142 باحث عن العمل.

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