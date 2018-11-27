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توقيع أربعة عقود لصيانة مدارس بتاورغاء

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الاثنين عن توقيع أربعة عقود لإجراء الصيانة الشاملة لثلاث مدارس ومقر مراقبة التعليم بتاورغاء جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم عثمان عبدالجليل إلى مدينة تاورغاء.

ووفقاً لما ذكرته الوزارة على حسابها بفيسبوك، الاثنين، فإن إجمالي قيمة هذه العقود بلغت أربعة ملايين و75 ألف دينار .

الوزارة التي لم تذكر تفاصيل هذه العقود والمدة الزمنية المحددة لتنفيذها أشارت إلى أن عبدالجليل وعد خلال زيارته لإحدى مدارس المدينة بتكريس كافة جهود الوزارة لإعادة الحياة التعليمية بتاورغاء، لتسهم بشكل كبير في عودة أهلها، وفق قولها.

وكان عدد من أهالي تاورغاء طالبوا الشهر الماضي بصيانة مدراس المدينة وإيجاد حلول لأبنائهم قبل حلول العام الدراسي.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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