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المنصوري لـ (وال): مشروع “أرض البندار” سيتم إنجازه كمطار عسكري تابع للمؤسّسة العسكريّة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

إجدابيا 27 نوفمبر 2018 (وال) _ ذكر آمر منطقة الخليج العسكرية، وغرفة عمليات إجدابيا العميد فوزي المنصوري ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ إن مشروع “أرض البندار” العائد للقوات المسلّحة الليبية ،سيتم إنجازه كمطار عسكري تابع للمؤسّسة العسكرية.

وأثنى العميد على الموقف الإيجابي ،لأبناء قبيلة العريبات الذين كانوا يستولون على المشروع، بعد قيامهم بتسليمه طواعية دون اعتراض.

الجدير بالذكر أن مشروع “البندار” الواقع جنوب منطقة سلطان والذي يبعد عن مدينة إجدابيا بـ (40) كيلومتر شرقا تم الاستيلاء عليه من قبل المواطنين بعد أحداث السابع عشر من فبراير عام 2011م. (وال – إجدابيا) ب ف / هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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