المتوسط:

انطلقت أمس الإثنين، الحملة الوطنية لقطع التوصيلات غير الشرعية، وتحصيل الديون المتراكمة عن أصحاب المحال التجارية والصناعية والزراعية في منطقة الجفارة، التي أطلقتها الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، وذلك بحضور مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية وبإشراف فرع الإدارة الجفارة وإدارة خدمات المستهلكين الجفارة.

وعقد اجتماع بمقر إدارة خدمات المستهلكين الجفارة بحضور مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومدير أمن الجفارة، الذي أكد على تعاون الجهاز الأمني بالمنطقة مع الشركة العامة للكهرباء ومساعدتها في إتمام هذه الحملة.

The post انطلاق حملة إزالة التوصيلات غير الشرعية بمنطقة الجفارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية