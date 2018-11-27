خفيفي لـ (وال): البلدي توكرة وعدنا بحفر 6 آبار بالمنطقة في فترة قريبة

دريانة 27 نوفمبر 2018 (وال) – يشتكي سكان منطقة دريانة من نقص المياه لفتره طويلة إلى جانب غلاء سعر المياه التي يتم استعمالها في حياتهم اليومية.

وفِي تصريح -لوكالة الانباء الليبية – قال رئيس مركز خدمات السّاحل للمياه والصّرف الصّحي الأستاذ “جلال الخفيفي” بأن لديه وعود من قبل البلدية بحفر (6) آبار وستكون المباشرة في عمل هذة الآبار في فترة قريبة جدّا.

وطالب “الخفيفي” بحلٍّ جذريٍّ يكمن في إنشاء محطة تجميع المياه ؛لأن المياه الجوفية قليلة في المنطقة ،ولكن الآبار ستكون الحلّ السريع وسيتم تجهيزها بالكامل من قبل البلدية.

وذكر “الخفيفي” أن البلدية تفتقر إلى الكثير ،أبسطها الأعطال التي في سيارة المياه والمواسير.

وتابع “الخفيفي” أنه عندما نطالب بكلّ حقوقنا نجد الردّ المعتاد، بأنه لاتوجد لدينا ميزانية ولا يوجد لدينا حلّ.

وأشار “الخفيفي” إلى أنه يعاني من مشكلة السرقة في هذه الفترة، حيث تمّ سرقة الأسلاك الكهربائية لعدد (3) آبار وتم الإبلاغ عليهن وإلى الآن جاري التحقيق من قبل النيابة . (دريانة – وال) ب خ / هــ ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال