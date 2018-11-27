وزير الاقتصاد يعلن عم حملة للتشجيع على استهلاك المنتج الوطني

قال وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي في تصريح “للاقتصادية” ان الوزارة بصدد اعلان حملة للتشجيع على استهلاك المنتجات المحلية.

ودعا المواطنين الي تشجيع المنتجات الليبية من خلال الاقبال علي استهلاكها مضيفا علي يقين بأن المنتجات المحلية قادرة علي منافسة غيرها موضحا بأن استهلاك المنتوج الليبي سيساعد على نمو المشاريع الخاصة الليبية والتشجيع على تطويرها بما يساهم في خلق الثروة وأيضا خلق فرص عمل.

واضاف تشرف وزارة الاقتصاد والتجارة سنويا علي العديد من المعارض التي تتنافس فيها المنتجات المحلية الغذائية التي تفوق غيرها المستوردة من حيث الجودة والمنفعة الغذائية، مضيفا تدرس الوزارة خلال المدة القادمة وضع بعض الضوابط التنظيمية للمنتجات المستوردة.

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