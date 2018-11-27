الارصاد: تقلبات جوية يوم غدا الاربعاء على هذه المناطق

توقع خبراء الطقس و الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرة صادرة عن حالة الطقس في ليبيا اليوم أن تشهد الاجواء تقلبات جوية يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مع تكاثر للسحب على اغلب مناطق الشمال وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

وتشهد الحالة الجوية اليوم وفقاً للمركز امتداد لمنخفض جوي يؤثر على مناطق الشمال الغربي بتقلبات جوية يوم الغد مصحوبة برياح نشطة الى قوية قد تتجاوز سرعتها (50)كم/ساعة خاصة على المناطق الساحلية وانخفاض في درجات الحرارة مع فرصة سقوط امطار يوم الغد على اغلب مناطق الشمال بينما يبقى الطقس مستقر نسبيا على معظم مناطق الجنوب.

وحذر المركز في نشرته ايضا من رياح غربية إلى شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخليج، بينما تكون جنوبية غربية على باقي الساحل قد تتحول يوم الغد إلى عاصفة على الساحل الممتد من طرابلس إلى درنة تصل سرعتها مابين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح يوم الغد مابين )2.00 -4.00) متر.