المؤسسة الوطنية ترعى مشروع مد شبكات الكهرباء بمنطقة العرقوب

بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وقع ناصر عطيه عميد بلدية البريقة عقد تغذية وتحديث شبكة الكهرباء بمنطقة العرقوب السبت الماضي.

ويتضمن المشروع تحديث الشبكة الكهربائية بالمنطقة ومد خطوط كهرباء للمناطق السكنية بطرق آمنة وحسب المواصفات الفنية المطلوبة لتغطي حاجات السكان من الطاقة الكهربائية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تمول المشروع بالكامل وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة بالمناطق المجاورة للمواقع التابعة لها.

وحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس الحكماء فرج بو وازنة، وأعيان وحكماء و أعضاء من المجلس البلدي البريقة، ومن جانب المؤسسة حضر أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، وبلقاسم شنقير، ومدير عام الامن والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة خالد أبو خطوة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية