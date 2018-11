«البحرية الليبية»: امتناع المنظمات الأجنبية عن العمل في البحر أكبر رادع للمهاجرين

المتوسط:

طالبَ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان البحرية الليبية، أيوب قاسم، بضرورة عدم تدخل قطع بحرية أجنبية في عمليات الإنقاذ في مياه البحث والإنقاذ الليبية، وذلك على خلفية تعرض دورية تابعة لحرس السواحل للإرباك من قبل جرافة إسبانية خلال محاولة إنقاذ مهاجرين.

وأشار قاسم، إلى أنه طلب من الجرافة المغادرة لكن دون استجابة، فأدى الأمر إلى حالة من الإرباك وقفز عدد من المهاجرين إلى الماء للوصول إليها، مشيرا بأن حرس السواحل الليبي أنقذ خلال اليومين الماضيين ما يقارب 150 مهاجراً خلال دوريات منفصلة.

ولفت قاسم، إلى أنَّ امتناع المنظمات الحقوقية عن العمل في مساحة واسعة من البحر الأبيض المتوسط، أصبح بمثابة الرادع للكثير من المهاجرين، حيث قل أعداد المهاجرين بشكل كبير بالتالي انخفض عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية.

