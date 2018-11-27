مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية يطلق حملة تفتيشية بشارع السامبا

يطلق مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية صباح الغد الأربعاء حملة تفتيشية علي محال البيع بالجملة بشارع السامبا الواقع جنوب طرابلس.

الحملة تأتي بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي ومشاركة عدد من مفتشي الاغذية والادوية والقوات الامنية لضبط المخالفات والسلع المنتهية الصلاحية التي يتم تسويقها تحت شعار ” تخفيضات “.

وقال مركز الرقابة علي الاغذية والادوية محمد المشاي ” للاقتصادية ” ان تقارير صحة المستهلك والوضع الصحي للمواطنين الليبيين استدعي اطلاق حملات تفتيشية لضبط السماسرة الذين يتاجرون بصحة المواطن الليبي خاصة في ظل الانفلات الامني في بعض المدن والذي ساهم في تسويق سلع غير صالحة للاستهلاك.

وقال الظروف الامنية دفعت المركز الي اعلان وقف العمل بميناء الخمس ومن ثم استئناف العمل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بعد منح ضمانات الحماية من قبل الجهات الامنية المسؤولة.

وأضاف تم بداية هذا الشهر رفض شحنة نوع السلعة مشروب بنكهة البرتقال العلامة التجارية “cici” بلد المنشأ تركيا وذلك لاحتوائها على لون محظور E104 طبقاً للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة من مركز المواصفات والمعايير القياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية