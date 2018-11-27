القطاعني يتفقد مقر ونقاط تمركز الكتيبة 123 مشاة بقاعدة بنينا الجوية

أجرى اللواء 73 مشاة العميد علي القطعاني، جولة تفقدية لمقر ونقاط تمركز الكتيبة 123 مشاة بقاعدة بنينا الجوية، للوقوف على الصعوبات التي تواجه أفراد الكتيبة في تأدية المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة.

وبحسب المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، شملت الجولة تفقد المنطقة من أقصى شرق القاعدة الجوية بنينا، إلى ما بعد الأرصاد الجوية غرباً.

هذا وبين القطعاني أن الإمكانيات التي تسهل العمل الأمني غير متوفرة، كما حال جميع القواعد والمطارات في ظل الحظر المطبق على القوات المسلحة.

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