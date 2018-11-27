التكبالي :سيتم صياغة دستور جديد للبلاد خلال 3 أشهر في هذه الحالة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أمس الإثنين إن البرلمان وافق بالإجماع على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليكون رئيساً ونائبين.

التكبالي أوضح في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” أن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ستجعله مكوناً من 3 أعضاء من الرئيس ونائبين بعد أن كان 9 أعضاء من بينهم الرئيس.

وأشار التكبالي إلى أن منصب رئيس المجلس الرئاسي مستقلاً عن منصب رئيس الحكومة بعد أن كان رئيس المجلس هو الذي يشغل أيضاً رئيس الحكومة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان وافق أيضاً وبالإجماع على تضمين مشروع قانون الاستفتاء على الدستور بالإعلان الدستوري وذلك مع تحصين المادة السادسة.

وأضاف التكبالي أنه سيتم إحالة قانون الاستفتاء بعد أن تم اعتماده إلى لجنة الدستور والمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء على الإعلان الدستوري وسيكون ذلك في 3 دوائر انتخابية على مستوى ليبيا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه في حال جاءت نتيجة الاستفتاء على الإعلان الدستوري بالرفض ينتهي عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ويتم حلها ويشكل مجلس النواب في غضون شهر لجنة تتكون من 30 عضواً لصياغة دستور جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

عضو مجلس النواب أضاف بأن البرلمان سيقوم بعد استلام الدستور من اللجنة بإحالته إلى مفوضية الانتخابات لطرحه على الاستفتاء وذلك وفقاً للمادة الثامنة من قانون الاستفتاء.

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