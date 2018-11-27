قائمة بأسعار كل ما تحتاجه من مواد بناء

نستعرض هنا قائمة بأسعار مواد البناء من سوق زليتن، بحسب الأرقام الواردة لـ218، اليوم الثلاثاء، من مصادر داخل السوق:

-الإسمنت: 23

-حديد 12 و14 بـ: (208) دنانير.

-حديد 6 بـ: (420) دينارا.

-كيس الإسمنت الأبيض: (21) دينارا.

-بومشي 20 بـ: دينار

-بومشي 15 بـ: (90) قرشاً.

-بومشي 10 بـ: (80) قرشا.

-ياجور بناء 40*20 بـ: (1.30) دينار.

-ياجور سقف 16 بـ: (13.5) دينارا للمتر.

-ياجور سقف 20 بـ: (16) دينارا للمتر.

-سيارة الرملة السايح بـ: (170) دينارا.

-سيارة الرملة زليتن بـ: (370) دينارا.

-سيارة الشرشور بـ: (410) دنانير.

-القرينيليا بناء غرفة بـ: (35) دينارا.

-القرينيليا ملعقة غرفة بـ: (60) دينارا.

-سيارة القرينيليا بناء بـ: (270) دينارا.

-سيارة القرينيليا ملعقة بـ: (410) دنانير.

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