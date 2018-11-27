بلدية الشرقية تؤكد إختطاف عدد من أعيان المدينة من قبل عصابات تشادية

ليبيا – أكد عميد بلدية الشرقية امحمد العربي خطف ثلاثة من أعيان المدينة من قبل من وصفها بالعصابات التشادية ، مضيفاً أن هناك حالة استنفار كبيرة في المنطقة.

العربي أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” أن هذه العصابات اختطفت الأعيان في الطريق الرابط بين تمسة وزويلة عندما كانوا عائدين من منطقة أم الأرانب قائلا :”إن مصيرهم مجهول إلى حد الآن ولا أحد يعرف أين اتجه بهم الخاطفون خاصة أنهم توغلوا في عمق الصحراء”.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تشهد توتراً أمنياً بعد تنفيذ تنظيم “داعش” هجوماً على مركز شرطة تازربو جنوب شرق ليبيا سقط خلاله عدد من القتلى والجرحى واختطف التنظيم المتطرف خلال الهجوم عدد من ضباط المدينة.

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