العامة للكهرباء تُناشد.. وأصحاب المحلات يستمرون في إهدار الكهرباء

دعت الشركة العامة للكهرباء جميع المواطنين وأصحاب المحال التجارية خاصةً إلى التعاون في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال إطفاء المصابيح في أوقات النهار وعند مغادرة المحل.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية أن هذا الأمر يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي للجميع، بحسب الشركة.

هذا وقام فريق دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء صباح الثلاثاء بالتقاط بعص الصور التي توضح تشغيل الإضاءة والكاشفات في المحال التجارية خلال فترة النهار بشوارع مدينة طرابلس.

وقالت الشركة إن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك دون مبرر.

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