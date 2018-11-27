البعثة الأممية ترحب بإقرار التعديل الدستوري العاشر

طرابلس-العنوان

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسعي مجلس النواب لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات عامة.

وكان قد أقر مجلس النواب في جلسة أمس الاثنين، التعديل الدستوري العاشر بما يحصن المادة السادسة من قانون الاستفتاء. كما اعتمد مجلسًا رئاسيًا من رئيس ونائبين، بعد عملية تصويت أجريت على تلك البنود.

يشار إلى أن المادة السادسة تنص على تنظيم الاستفتاء وفق ثلاث دوائر، مع شرط حصول كل دائرة على خمسين في المئة + واحد.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، قال الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، “إن التصويت الذي أُجري بالأمس تم بغالبية الحاضرين، إذ صوت 122 نائبًا بالموافقة، فيما رفض نائب واحد.”

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