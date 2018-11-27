مدير أمن بنغازي: سنستخدم القوة ضد المعتدين على المقرات الأمنية في المدينة

ليبيا – بحث مدير أمن بنغازي صلاح هويدي أمس الإثنين مع رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات التابعة للمديرية الأوضاع الأمنية الحالية بالمدينة والتصدى للإعتداءات المتكررة على المراكز والاقسام والادارات الأمنية واستعمال القوة حسب ما ينص عليه القانون.

مدير الأمن شدد بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن لحماية المقرات الأمنية واستعمال القوة ضد اي شخص أو مجموعة مسلحة تتعدى على اَي مركز أو قسم أو وحدة أو فرد حتى لو تطلب الأمر لأستخدام السلاح على المعتدي حسب ما ينص عليه القانون،لافتاً إلى أن ما يهمّ المؤسسة الأمنية ويعنيها هو فقط حفظ الأمن والاستقرار قبل اي شئ.

ودعا هويدي رؤساء النقاط الأمنية بالمستشفيات إلى بذل المزيد من الجهوزيّة والاستعداد لأي الاعتداءات من قبل بعض المسلحين على مركز بنغازي الطبي مستشفى 1200 ومستشفى الجلاء للجراحة والحوادث و بذل المزيد من الجهود والتضحيات لمواجهة اَي أخطار يهدد أمن المواطن ووضع برنامج أمني مستمر لهما كونها أضخم مرافق صحيه بالمدينة بالإضافة إلى متابعة عمليات تعقّب أصحاب السوابق والمطلوبين من العدالة إضافة إلى إنجاز الأعمال المكلفين بها في المستشفيات بأعلى درجات الوعي والإنضباط والحياديّة المطلقة.

وطالب مدير الأمن على مواصلة رصد الخلايا الإجرامية وكشفها ومتابعة أصحاب السوابق بالإضافة إلى مواجهة اَي تهديدات قد تخل بأمن المدينة للقضاء على ظاهرة سرقه السيارات بقوه السلاح من بعض العصابات الإجرامية المسلحه حيث سجلت ثلاث بلاغات خلال اسبوع واحد.

هويدي حث على التعاون المشترك بين باقي الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة التابعة للقوات المسلحة للتصدى على الاعتداءات بالاسلحة الثقيله على المراكز والاقسام والادارات وضرورة التنسيق مع وزير الداخلية للتنسيق مع القيادة العامة وذلك لإخلاء بنغازي من الاسلحة الثقيلة والدبابات وعدم خروجها وتجولها في المدينة وضم جميع التشكيلات العسكرية ،منوّهاً بالتضحيات التي تبذل من قبل مختلف وحدات الجيش للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

وأشار مدير الأمن إلى أن قرار فصل 135 عضو لانقطاعهم وتقاعصهم عن العمل من خلال الكتاب الذي تم الموافقة عليه من وزير الداخلية بأنه اول كشف،قائلاً:” نحن بصدد أعداد ثلاث كشوفات أخرى، وأشار كذلك إلى أن المحافظة على حقوق العسكرين ومكتسباتهم، هي أولويّة مطلقة بالنسبة له.

نوّه هويدي إلى تدني الأداء لأعضاء قسم المرور ومعالجة أسبابه ووضع الطرق السريعه لتفعيله بالصوره الصحيحه وإصدار تعليمات مشددة بتكثيف الانتشار الأمني للعناصر واستحداث نقاط أمنية ثابثة ومتحركة على جميع الشوارع والميادين بالمدينة خاصه في الفتره الليله حتى ساعات الصباح الاولى وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع حول الوضع الأمني الحالي في ضوء التطورات الراهنة لحفظ الأمن العام والطمأنينة لدى المواطنين.