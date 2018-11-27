مديرية أمن طرابلس تنفي خبر وفاة السموعي

ليبيا – نفت مديرية أمن طرابلس أمس الإثنين مايتداول من شائعات عبر شبكة التواصل الإجتماعي حول خبر وفاة العميد صلاح الدين السموعي مدير أمن طرابلس السابق، مشيرةً إلى أن السموعي لايزال تحت الرعاية الصحية.

المديرية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم نقل العميد السموعي إلى إيطاليا للإطمئنان على صحته بعد الإصابة التي تعرض لها من قبل أشخاص مجهولين لإستكمال علاجه وتقديم الرعاية الصحية الجيدة له ، مؤكدةً على أنها ستسائل الصفحات الناشره لخبر وفاة العميد السموعي.

يشار غلى أن مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح الدين السموعي قد تعرض لمحاولة اعتيال بالرماية عليه بوابل من الرصاص أمام منزله بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس نقل على إثرها للمستشفى.

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