بلدية تازربو تطالب بالتحقيق مع الثني

طالبت بلدية تازربو مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، علي خلفية الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المنطقة مؤخراً.

وأوضحت البلدية في بيان لها ما تعرضت له تازربو من هجمات منذ يوليو الماضي وحالات الخطف التي تعرض لها أبناء المدينة دون أن تتخذ جهات الدولة الرسمية أي إجراء من شأنه حماية المواطنين في المدينة.

وأبدت البلدية استياءها من اكتفاء الجهات المعنية بإصدار بيانات التنديد والاستنكار التي لا جدوى منها ولا تساوي الحبر الذي كُتبت به، بحسب ما وصفه البيان.

وتعرضت مديرية أمن تازربو لهجوم إرهابي في الـ23 من نوفمبر الجاري، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

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