اخبار ليبيا الان

بلدية تازربو تطالب بالتحقيق مع الثني

تم النشر منذُ 2 ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت بلدية تازربو مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، علي خلفية الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المنطقة مؤخراً.

وأوضحت البلدية في بيان لها ما تعرضت له تازربو من هجمات منذ يوليو الماضي وحالات الخطف التي تعرض لها أبناء المدينة دون أن تتخذ جهات الدولة الرسمية أي إجراء من شأنه حماية المواطنين في المدينة.

وأبدت البلدية استياءها من اكتفاء الجهات المعنية بإصدار بيانات التنديد والاستنكار التي لا جدوى منها ولا تساوي الحبر الذي كُتبت به، بحسب ما وصفه البيان.

وتعرضت مديرية أمن تازربو لهجوم إرهابي في الـ23 من نوفمبر الجاري، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الصراحة الراجل دارًمعاكم اللازم واجد وتم تكريمه ،وزي ما يقولوا أيد واحدة ما تقدر تشيل الحمل ، لازم تتعاونوا معاه مش تحققوا معاه الراجل ابن وطنكم وكليتوا وشربنا معاه ، في الأخير تحققوا معاه !!!!!! ما بصبري عندنا في العرف الليبي ، راجعوا انفسكم

    رد