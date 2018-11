وزير التعليم يشارك في افتتاح مدرسة مصراتة المركزية وراديو جامعة المدينة

شارك وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل في افتتاح مدرسة مصراتة المركزية للتعليم الأساسي ووحدة الصيانة والحركة بمراقبة التعليم مصراتة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية الاثنين لمدينتي تاورغاء ومصراتة لمتابعة سير العملية التعليمية.

كما تفقد عبد الجليل مراحل سير العمل بمشروع عيادة الفم والأسنان التابعة لجامعة مصراتة.

وأطلع وزير التعليم خلال زيارته رفقة عدد من مسؤولي الوزارة ومراقب التعليم مصراتة والنائب بالمجلس الأعلى للدولة عن مصراتة أبو القاسم قزيط وعميد جامعة مصراتة على احتياجات القطاع لاسيما فيما يتعلق بالمتطلبات الضرورية وأعمال الصيانة اللازمة للمدارس التابعة لها.

هذا وشارك عبد الجليل في افتتاح راديو جامعة مصراتة، حيث استمع لشرح وافي من القائمين عليه حول أهداف إنشائه والرقعة الجغرافية التي يغطيها والذين بدورهم أوضحوا بأن الراديو ما هو إلا محطة خدمية تعليمية تساعد بشكل كبير على اكتشاف المواهب والمبدعين في مختلف المجالات سواء كانت الإعلامية أو الرياضية أو غيرها، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي بالوزارة.

