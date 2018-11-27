بعد هجوم تازربو.. جالو تتأهب وتستعد لـ”الطوارئ”

عقدت الأجهزة الأمنية في جالو اجتماعا طارئا إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلدية تازربو، لمناقشة الإجراءات الأمنية اللازم اتخاذها، وإمكانية إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة.

وحضر الاجتماع الأمني كل من آمر الشرطة العسكرية لمنطقة الخليج العسكرية، وعناصر من مكتب الاستخبارات العسكرية، والأمن الداخلي.

بدوره، أكّد عميد بلدية جالو، شعيب الأمين، ضرورة الاستعداد أمنياً لمواجهة أي حدث طارئ بالمنطقة التي قال إنها تشهد أزمة أمنية حادّة نتيجة وقوعها قرب الحقول النفطية التي استُهدفت أكثر من مرة، إضافة إلى قربها من الحدود هشة التأمين.

وطالب الأمين القيادة العامة للجيش الوطني بالاهتمام بالمناطق الحيوية الواقعة بالجنوب الشرقي والعمل على تعزيز مستوى تأمينها.

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