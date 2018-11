«اقتصاد الوفاق» تُطلق حملة للتشجيع على استهلاك المنتجات المحلية

المتوسط:

قال وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بحكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، إن الوزارة بصدد إعلان حملة للتشجيع على استهلاك المنتجات المحلية.

ودعا المواطنين إلى تشجيع المنتجات الليبية من خلال الإقبال علي استهلاكها، مضيفا أن المنتجات المحلية قادرة علي منافسة غيرها، موضحا أن استهلاك المنتج الليبي سيساعد على نمو المشاريع الخاصة الليبية والتشجيع على تطويرها بما يساهم في خلق الثروة وأيضا خلق فرص عمل.

وتدرس الوزارة، خلال المدة القادمة وضع بعض الضوابط التنظيمية للمنتجات المستوردة.

