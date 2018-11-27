بلدية سرت تدرس احتياجات سوق العمل بسرت‬

قال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، الثلاثاء، إن لجنة تنمية الموارد البشرية بالبلدية تعمل على تدريب عدد من الباحثين عن العمل؛ تمهيدا لتوفير فرص لهم بسوق العمل في المدينة.

وأضاف الأميل، في تصريح للرائد، أن الاجتماعات متواصلة في هذا الصدد بين عضو المجلس البلدي المكلف بمتابعة ملف التعليم ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، ورئيس مكتب العمل بسرت؛ لمناقشة مشروع لجنة الموارد البشرية بشأن التدريب، مشيرا إلى أن البلدية ستشرع في تنفيذ هذه الخطط مطلع العام المقبل.

يُذكر أن مجلس سرت البلدي يعمل على تفعيل مؤسسات الدولة بالمدينة ،وتوفير فرص العمل لشبابها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية