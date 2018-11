وزارة العمل: 54 ألف شخص عدد الباحثين عن العمل

المتوسط:

أفاد مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة العمل والتأهيل، بأن عدد الباحثين عن العمل في ليبيا يبلغ (54142) باحث مسجلين في عدد 31 مكتب عمل بالمناطق خلال الفترة من 1 من يناير وحتي 30 سبتمبر العام الجاري 2018.

وأشار مركز التوثيق، في تقريره السنوي، إلى أن عدد الذكور الباحثين عن العمل بلغ 7905 باحث أي بنسبة 40% بينما بلغ عدد الإناث الباحثات عن عمل 11661 باحثة أي بنسبة 60% من العدد الإجمالي.

وبلغ عدد الباحثين المؤهلين 9410 باحث أي ما نسبته 48% بينما بلغ عدد الباحثين عن العمل غير المؤهلين عدد 10156 أي ما نسبته 52% من العدد الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن البطالة تنتشر بين الفئات العمرية المختلفة، حيثُ سجلت الأعلى بالنسبة للفئة العمرية ( 23 – 27 ) سنة بعدد 5942 شخص وهو ما يمثل 30% من العدد الإجمالي، إذ سجلت لدي الفئة العمرية من (28 – 32 ) سنة عدد 4885 شخص وهو ما يمثل 25% من العدد الإجمالي ثم سجلت الفئة العمرية من (33 – 37 ) عدد 2809 شخص وهو ما يمثل 14% من العدد الكلي.

