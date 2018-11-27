بنغازي: توجيهات بالتصدي للاعتداءات على المراكز والأقسام والإدارات الأمنية

ناقش مدير أمن بنغازي صلاح هويدي، الأوضاع الأمنية الحالية بالمدينة، وآلية التصدي للاعتداءات المتكررة على المراكز والأقسام والإدارات الأمنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده أمس الإثنين، مع رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات التابعة للمديرية، حيث وجه باستعمال القوة ضد أي شخص أو مجموعة مسلحة تتعدى على اَي مركز أو قسم أو وحدة أو فرد، حتى لو تطلب الأمر لأستخدام السلاح على المعتدي حسب ما ينص عليه القانون، إلى جانب مواصلة رصد الخلايا الإجرامية وكشفها، ومتابعة أصحاب السوابق ، والقضاء على ظاهرة سرقه السيارات بقوه السلاح من قِبل بعض العصابات الإجرامية المسلحة.

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