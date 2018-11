المتوسط:

أكد رئيس مجلس شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، على ربط البئر (Y – 1) بحقل النافورة على منظومة الإنتاج بقدرة 1.500برميل نفط يومياً.

وأشار رئيس مجلس شركة الخليج العربي للنفط، إلى أنه تم ربط البئر بخط الإنتاج بحسب الاختبارات التي أجريت على البئر؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 3.000 برميل نفط يومياً.

The post «الخليج العربي»: زيادة معدلات الإنتاج في حقل النافورة النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية