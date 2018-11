وزير «تعليم الوفاق» يفتتح مدرسة مصراتة للتعليم الأساسي

المتوسط:

شارك وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، في افتتاح مدرسة مصراتة المركزية للتعليم الأساسي ووحدة الصيانة والحركة بمراقبة التعليم مصراتة.

وجاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية الإثنين لمدينتي تاورغاء ومصراتة لمتابعة سير العملية التعليمية، حيثُ تفقد عبد الجليل مراحل سير العمل بمشروع عيادة الفم والأسنان التابعة لجامعة مصراتة.

واطلع وزير التعليم خلال زيارته برفقة عدد من مسؤولي الوزارة ومراقب التعليم مصراتة والنائب بالمجلس الأعلى للدولة عن مصراتة أبو القاسم قزيط وعميد جامعة مصراتة على احتياجات القطاع لاسيما فيما يتعلق بالمتطلبات الضرورية وأعمال الصيانة اللازمة للمدارس التابعة لها.

