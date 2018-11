بعد هجوم «تازربو».. الأجهزة الأمنية بـ جالو تستعد لفرض حالة الطوارئ

المتوسط:

قامت الأجهزة الأمنية في جالو، بعقد اجتماع طارئ إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلدية تازربو، وذلك لمناقشة الإجراءات الأمنية اللازم اتخاذها، وإمكانية إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة.

وشارك في هذا الاجتماع الأمني، كل من آمر الشرطة العسكرية لمنطقة الخليج العسكرية، وعناصر من مكتب الاستخبارات العسكرية، والأمن الداخلي.

وأكّد عميد بلدية جالو، شعيب الأمين، ضرورة الاستعداد أمنياً لمواجهة أي حدث طارئ بالمنطقة التي قال إنها تشهد أزمة أمنية حادّة نتيجة وقوعها قرب الحقول النفطية التي استُهدفت أكثر من مرة، إضافة إلى قربها من الحدود هشة التأمين.

