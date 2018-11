مدير أمن بنغازي يأمر باستخدام القوة ضد المجموعات المسلحة

المتوسط:

قام مدير أمن بنغازي صلاح هويدي، بمناقشة الأوضاع الأمنية الحالية بالمدينة، وآلية التصدي للاعتداءات المتكررة على المراكز والأقسام والإدارات الأمنية.

وجاء خلال لقاء عقده أمس الإثنين، مع رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات التابعة للمديرية، حيث وجه باستعمال القوة ضد أي شخص أو مجموعة مسلحة تتعدى على أي مركز أو قسم أو وحدة أو فرد، حتى لو تطلب الأمر لاستخدام السلاح على المعتدي حسب ما ينص عليه القانون، إلى جانب مواصلة رصد الخلايا الإجرامية وكشفها، ومتابعة أصحاب السوابق، والقضاء على ظاهرة سرقة السيارات بقوة السلاح من قِبل بعض العصابات الإجرامية المسلحة.

