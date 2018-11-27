افحيمة: بعد تعديل الدستور الخطوة القادمة تشكيل حكومة وفاق جديدة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أمس الإثنين على أن تضمين الاتفاق السياسي بعد تعديله بحسب الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

افحيمة أوضح في تصريح خاص لـ”قناة ليبيا روحها الوطن” أن الخطوة المقبلة ستتمثل بإعادة تشكيل الرئاسي وتشكيل حكومة وفاق جديدة إلى جانب إجراء الاستفتاء على الدستور لإيجاد القاعدة الدستورية أو الاساس الدستوري لإجراء الانتخابات .

يشار إلى أن مجلس النواب قد اجرى يوم أمس الاثنين تعديل دستوري عاشر في جلسة رسمية حضرها 123 نائباً عدل به اتفاق الصخيرات ليصبح المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين بدل من مجلس رئاسي بـ9 رؤوس.

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