أفاد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، بوصول السفينة غراند كولونيا، اليوم الثلاثاء، إلى الميناء، وعلى متنها 900 سيارة.

وأشار الشهيبي، إلى أن السفينة قادمة من أوروبا، وتتبع شركة ميار ليبيا المُتخصصة في التوكيلات الملاحية.

وكان ميناء بنغازي قد استقبل أيضًا، سفينة أي ماريا الخاصة بشحن الحبوب، والتابعة لشركة النقاء للتوكيلات الملاحية، مُحمّلة بـ25 ألف طن من حبوب الذرة.

