قطع توصيلات الكهرباء المُخالفة في الجفارة

أطلقت الشركة العامة للكهرباء، أمس الاثنين، حملة واسعة لقطع توصيلات الكهرباء المُخالفة بمنطقة الجفارة.

وتستهدف الحملة تحصيل الديون المالية المُتراكمة منذ فترة على أصحاب المحلات الصناعية والتجارية والمساكن، وفقاً لما ذكرته الشركة.

يُشار إلى أن هذه الحملة أطلقتها الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بالتعاون مع إدارة حماية الطاقة الكهربائية وإدارة خدمات المُستهلكين في الجفارة، وأمن الجفارة.

بدوره، أكد مدير أمن الجفارة دعم الأجهزة الأمنية في المنطقة لهذه الحملة، واستعدادها لمُساندة موظفي الشركة القائمين عليها.

يُذكر أن الشركة العامة للكهرباء دائماً ما كانت تُحذر أصحاب المحلات والمراكز التجارية من مخاطر التوصيلات المُخالفة، لما لها من تأثير على عمل الشبكة.

وكانت الشركة قد أطلقت حملة قطع هذه التوصيلات في أكثر من مدينة سعياً منها لإيقاف استنزاف طاقة الشبكة التي تشتكي الإهمال والتخريب.

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