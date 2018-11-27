ِِِِانطلاق البرنامج التدريبي المخصص للخبرة الزراعية

البيضاء-العنوان

انطلق، اليوم الإثنين، في البيضاء، البرنامج التدريبي المخصص للخبرة الزراعية بإشراف مكتب التدريب والتطوير بالإدارة العامة لمركز الخبرة القضائية والبحوث.

ومن أهم عناصر البرنامج التدريبي، تصنيف الأراضي والغطاء النباتي، وتعريف واجبات الخبير القضائي بصفته مأمور ضبط قضائي، والتشريعات النافذة في مجال حماية الأراضي والغابات بالقانون الليبي.

كما يشمل على تقييم وتوثيق ظاهرة تدهور الأراضي والغطاء النباتي والأجهزة والبرمجيات الخاصة بتقييم الأضرار.

وينتظم البرنامج التدريبي بواقع 12 ساعة تدريبية حتى يوم 2 ديسمبر القادم.

ويستهدف البرنامج المرشحين من فروع بني وليد، المرج، الجبل الأخضر، مكتب شحات، مكتب القبة، وفرع بنغازي الكبرى.

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