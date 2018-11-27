السفير الاسباني: نتطلع لزيادة التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات

أشاد النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بعمق العلاقات الليبية الإسبانية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بسفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا فرانسيسكو دي ميغيل اليوم الثلاثاء، حيث شدد معيتيق على ضرورة العمل لإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة، تمهيداً لعودة الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا ، لاسيما في مجال الطاقة والمياه، والتنسيق لتوقيع مذكرات تفاهم في العديد من المجالات، كالتعاون القضائي والموروث الثقافي، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية للاستفادة من الخبرة الإسبانية في هذا المجال.

من جهته، جدد السفير الإسباني، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وتطلعها لزيادة التعاون في مختلف المجالات.

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