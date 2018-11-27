صحة المؤقتة تبحث التعاون المشترك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بحث وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، التعاون المشترك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم مع وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ابراهيم الكوري، حيث شمل الاجتماع آلية توحيد وتكاثف الجهود بين وزارة الصحة في عدة مجالات، أهمها المتعلقة بتنظيم عمل وزارة الصحة في تسهيل اجراءات قرارات الاستجلاب الصادرة عن وزارة الصحة للعناصر الطبية والطبية المساعدة للمستشفيات العامة والتعليمية والقروية، وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات ، بهدف تسهيل سرعة العمل.

كما ناقش المجتمعون آلية سرعة اتمام إجراءات التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية بالمستشفيات، بعد موافقة مجلس رئاسة الوزراء للممارسة مهام عملهم بالقطاع الصحي .

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