جهاز النهر يؤكد وصول المياه إلى طرابلس

أكد الناطق باسم جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي، الثلاثاء، وصول المياه إلى مدينة طرابلس بمعدل 400 ألف متر مكعب.

و قال الشويهدي في تصريح للرائد، إن الجهاز فتح المسار الشرقي في محطة الشويرف الذي أدى إلى زيادة تدفق المياه إلى العاصمة، موضحا بأن تدفق المياه سيكون معتدلا صباح غد الأربعاء.

وفي مسلسل الاعتداءات على منظومة الجهاز بيّن الشويهدي أن فرق الصيانة أصلحت صمام تغذية المياه بعد اعتداءٍ عليه من مواطن.

وأشار الشويهدي إلى أن عدد الآبار المتضررة وصل 88 بئرا، ولم نقم بأي صيانة؛ نتيجة عدم وجود أي جهة أمنية تحمي الآبار، وفرق الصيانة أثناء صيانتها لهذه الآبار.

يشار إلى أن المياه انقطعت عن عدد كبير من أحياء ومناطق طرابلس صباح الأحد؛ بسبب هزة كهربائية بالمنطقة الجنوبية أدت إلى فصل التيار الكهربائي على منظومة النهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية