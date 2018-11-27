أعلن جهاز النهر الصناعي خفض الإمداد المائي المتدفق عبر خط إجدابيا – سرت بمنظومة السرير سرت تازربو بنغازي بشكل مؤقت من اليوم إلى حين إشعار آخر.

وعزا الجهاز ذلك، نظراً لزيادة الإستهلاك للمناطق والمشاريع الزراعية والصناعية والوصلات غير الشرعية، إلى جانب انتشار المزارع العشوائية على خط إجدابيا – سرت، وقيام بعض المواطنين بفتح خزان القرضابية الكبير دون الرجوع إلى إدارة الجهاز.

ومن بين الأسباب التي دفعت الجهاز إلى خفض الإمداد ، ونقص الإمداد المائي من حقل آبار تازربو بسبب الظروف الأمنيه، وتداعيات الهجمة الإرهابية على مدينة تازربو مساء يوم الجمعة الماضية.

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