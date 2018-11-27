جالو تتحوّط بعد الهجوم الإرهابي على تازربو

جالو-العنوان

طالب عميد بلدية جالو، شعيب الأمين، إلى ضرورة وضع خطة محكمة وإعلان حالة الطوارئ بالمنطقة بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منطقة تازربو.

وتقع جالو على بعد 431 كلم شمال تازربو التي تعرضت لهجوم إرهابي يوم السبت الماضي، من قبل تنظيم داعش، أدى إلى سقوط 9 شهداء وجرح آخرين.

وعقد الأمين اجتماعا طارئا للأجهزة الأمنية بحضور آمر الشرطة العسكرية لمنطقة الخليج العسكرية وجهاز حرس المنشآت النفطية جالو ومدرية الأمن والسرية الرابعة استطلاع ومكتب الاستخبارات العسكرية والامن الداخلي.

وأشار الأمين إلى أن منطقة الواحات تعاني من عدة مشاكل من أهمها الحدود المفتوحة وموقعها وسط الحقول النفطية.

وطالب الأمين القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة الالتفاف إلى مناطق الجنوب الشرقي وما تحتويها من أمكان حيوية مثل موقع النهر الصناعي ومحطة السرير الكهربائية والحقول نفطية.



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