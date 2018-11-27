نجاة مواطن وابنه من عملية اختطاف في الكفرة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر من مدينة الكفرة اليوم الثلاثاء ، نجاة مواطن وابنه من عملية اختطاف بالقرب من الجزيرة الخضراء في المدينة.

وقال المصدر إن محاولة الاختطاف جاءت انتقاماً من عملية القبض على عدد من المجرمين والمهربين من قبل كتيبة سبل السلام التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة في بوابة الحطب غربي تازربو .

وأشار المصدر إلى أن “الأب وابنه” تمكنا من الفرار والاختباء في أحد المنازل المهجورة بالقرب من موقع الخطف ، وبعدها مباشرةً تواصلوا مع منطقة الكفرة العسكرية .

وأضاف المصدر أن الجزيرة الخضراء هي إحدى الأماكن التي تمارس فيها الحرابة من قبل ميلشيات مسلحة محسوبة على المجموعات المسلحة ، حيث تقوم بخطف وترويع الآمنين هناك ولهذا السبب تم تهجير عدد كبير من سكان تلك المنطقة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24