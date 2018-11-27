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رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي يتابع رصف شارع السودان في بوهديمة

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 27 نوفمبر 2018 (وال) – قام رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري صباح اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لمتابعة مشروع رصف شارع السودان بمنطقة بوهديمة.

ورافق بوجواري خلال الزيارة – بحسب المكتب الإعلامي – مدير مكتب مشروعات بلدية بنغازي للشارع الذي يبلغ طوله ( 920 متر) شامل أعمال الإنارة و الأكتاف الخراسانية و الطلاء.

وفى هذا الشأن اصدر رئيس المجلس التسييرى تعليماته على ضرورة إنجاز هذا المشروع وفق الجدول الزمني المحدد الذي لا يتجاوز مدة أسبوعان وبالمواصفات المتعاقد عليها.(وال – بنغازي) أ د

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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