شكري يشارك بالاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا المنعقد بالخرطوم

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء غد الأربعاء إلى السودان؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ ، بأن اجتماع الخرطوم المقرر عقده يوم الخميس الموافق الـ من ٢٩ نوفمبر الجاري بالخرطوم، سيتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه تلك المستجدات، فضلاً عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.

هذا ويأتي اجتماع الخرطوم، استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.

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