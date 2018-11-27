السراج يبحث ملف ديون العلاج بالخارج

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ملف الديون المتراكمة على الدولة الليبية بملف العلاج في الخارج.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع كل من وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك ، ووكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، إلى جانب مدير إدارة مراقبة القطاع العام عبد الرزاق البيباص.

كما تم خلال اللقاء، التطرق إلى ودائع العلاج بالخارج والإجراءات اللازمة لتسريع تحويلها، إلى جانب إجراء تعديلات على عدد من القرارات الخاصة بالترتيبات المالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا