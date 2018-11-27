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بعد زيادتها في عهده.. «السراج» يبحث الديون المتراكمة بشأن العلاج في الخارج

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

عقد صباح اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اجتماعاً ضم كل من وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ، ووكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ومدير إدارة مراقبة القطاع العام عبد الرزاق البيباص.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس إجراء تعديلات على عدد من القرارات الخاصة بالترتيبات المالية.

كما تم مناقشة ودائع العلاج بالخارج والإجراءات اللازمة لتسريع تحويلها، إلى جانب ملف الديون المتراكمة على الدولة الليبية بملف العلاج في الخارج.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • لايوجد ديون سوى مصاريف الطائرات الخاصة وحفلات العشاء في الأجتماعات , ليبيا الأن ترفع قضايا تعويض الجرحى والمفقودين والمهجرين عن القصف ٢٠١١ من دول أوروبية وعربية , وحتى قصف مدينة درنة الذي راح ضحيتها أفضل شباب وأئمة مسالمين من حفظة كتاب الله وتخريب مساجد لها قيمة تاريخية ومعنوية لدى الشعب الليبي المجاهد دفاعاً عن أرضه وعرضه وعرفه.

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  • راح ضحيتها أفضل شباب وأئمة مسالمين من حفظة كتاب الله وتخريب مساجد لها قيمة تاريخية ومعنوية لدى الشعب الليبي المجاهد دفاعاً عن أرضه وعرضه وعرفه.

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