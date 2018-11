بعد زيادتها في عهده.. «السراج» يبحث الديون المتراكمة بشأن العلاج في الخارج

عقد صباح اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اجتماعاً ضم كل من وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ، ووكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ومدير إدارة مراقبة القطاع العام عبد الرزاق البيباص.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس إجراء تعديلات على عدد من القرارات الخاصة بالترتيبات المالية.

كما تم مناقشة ودائع العلاج بالخارج والإجراءات اللازمة لتسريع تحويلها، إلى جانب ملف الديون المتراكمة على الدولة الليبية بملف العلاج في الخارج.

