آمر اللواء 73 مشاة يتعهد بدعم الكتيبة 123 المكلفة بتأمين قاعدة بنينا الجوية

ليبيا – قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة المنذر الخرطوش إن آمر اللواء 73 مشاة العميد علي صالح القطعاني قام بجولة ميدانية للوقوف على سير الأوضاع الأمنية في نقاط تمركز الكتيبة 123 مشاة في قاعدة بنينا الجوية بمدينة بنغازي.

الخرطوش أشار إلى عدم وجود إمكانيات لتسهيل العمل الأمني بسبب الحظر الدولي على الجيش، مؤكداً على أن الجولة بدأت من أقصى شرق القاعدة الجوية بنينا إلى ما بعد الأرصاد الجوية غرباً حيث تقع النقاط الأمنية للكتيبة 123 مشاة في طوق حماية للقاعدة الجوية.

وأوضح بأن عدد الإفراد بالكتيبة 123 المكلفين بتأمين القاعدة الجوية جيد لكن تظل الإمكانيات التي تسهل العمل الأمني غير متوفرة كحال جميع القواعد والمطارات بليبيا في ظل الحظر المطبق على القوات المسلحة، منوهاً أن المعنويات ممتازة وإعادة تنظيم ودعم الكتيبة من الهيئات العليا في طور التنفيذ.

يذكر أن اللواء 73 مشاة انضمت إليه وحدات وكتائب عسكرية عدة وصلت إلى 8 ما بين كتائب ووحدات عسكرية تنضوي الآن تحت اللواء 73 مشاة.